В Дагестане экс-министр не признал вину по делу о создании ОПГ и убийстве

Экс-глава Кизилюрта Магомедов отказался признавать вину по делу об убийстве
Телеграм-канал «Baza»

Экс-глава дагестанского города Кизилюрта и бывший министр спорта республики Магомед Магомедов отказался признавать вину по делу о создании преступной группировки и причастности к убийству нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

«Никто из подсудимых не признал вину по предъявленному обвинению», — говорится в сообщении.

Помимо экс-министра в деле фигурируют его предполагаемые подельники Камил Абдулсамадов, Гамзат Шихабудинов, Темирхан Чачанов, Магомед Загидов, Ольга Горлова, Халитбег Махачев и Магомед Абдулкеримов.

По версии следствия, в 2005 году Магомедов создал преступную группировку, участникам которой платил за готовность совершать преступления, включая насильственные. В 2023-м мужчина был задержан по делу о растрате, но после обысков в местах, связанных с Магомедовым, его также обвинили в содействии террористической деятельности, убийстве двух и более лиц, а также незаконном хранении оружия.

Ранее в Петербурге арестовали уроженцев Закавказья по обвинению в похищении бизнесмена.

