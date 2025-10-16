На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четырех иностранцев задержали по обвинению в похищении бизнесмена

«Ъ»: в Петербурге арестовали уроженцев Закавказья по обвинению в похищении
Shutterstock

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал четырех уроженцев Закавказья по обвинению в похищении, грабеже и вымогательстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Известны имена подсудимых: Турпал Ахмедханов, Автандил Мутошвили, Ерванд Назарян и Минкаил Хамидов. Вину они не признали.

По данным полиции, в сентябре мужчины встретились с пострадавшим бизнесменом в кафе во Всеволожске и потребовали, чтобы он выплатил долг своего брата в размере 2,4 млн руб. Когда мужчина отказался, его избили, а его Mercedes C180 и документы похитили. Предполагается, что правоохранителям удалось задержать и исполнителей, и организаторов правонарушения.

До этого в Москве задержали банду из семи человек, которые притворялись полицейскими и похищали людей.

В организованной группе было две женщины и пятеро мужчин. По версии следствия, двое из них в ноябре 2023 года создали ОПГ, чтобы похищать людей и вымогать у них деньги или имущество. Позже к ним присоединились и другие участники.

Ранее пьяные кировчанки похитили знакомую, затолкав ее в багажник.

