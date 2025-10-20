На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав изменил данные об употреблении алкоголя в Вологодской области

Минздрав РФ скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
Depositphotos

Минздрав России обновил данные о том, сколько алкоголя употребляют жители Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно откорректированным данным Минздрава, в январе 2025 года доля потребления алкоголя в Вологодской области составила 9,56 литра, в феврале и марте — по 9,31 литра, в апреле — 9,78, в мае — 9,58, в июне — 9,4, в июле — 9,48, а в августе — 9,56.

18 октября газета «Ведомости» со ссылкой на федеральную службу государственной статистики писала, что употребление алкоголя в Вологодской области с января выросло, несмотря на ограничительные меры властей. По информации Федстата, в январе на душу населения показатель употребления чистого спирта составил 7,7 л, в феврале и марте – 9,31 л, в апреле – 9,78 л, в мае – 9,58 л, в июне – 9,4 л, в июле – 9,48 л, в августе – 9,56 л и в сентябре – 9,65 л.

Губернатор региона Георгий Филимонов, комментируя статистические данные, призвал «не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики», которая не учитывает все вводные.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области начал действовать закон, по которому продавать алкоголь в регионе разрешено только в определенное время: в будние дни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни, а также во время новогодних каникул — с 8:00 до 23:00. Данные ограничения не действуют для ресторанов: они продают алкоголь в соответствии со своим режимом работы.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области алкомаркеты переформатируют в продуктовые.

