В Вологодской области алкомаркеты переформатируют в продуктовые

Алкомаркеты федеральных сетей переформатируют в Вологодской области в продуктовые магазины. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов на оперативном совещании областного правительства, передает ТАСС.

«С крупными сетями мы сейчас уже подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетями продуктовых магазинов «У дома». Уже есть согласованный логотип, ребрендинг», — сказал он.

По его словам, первый магазин этой сети должен появиться в Вологде на следующей неделе. Остальные магазины намерены «обновить, переформатировать к концу декабря».

В магазинах «У дома» алкоголь составит не более 20% от общей товарной массы на полках. Торговать им можно будет только с 12 до 14 часов по будням и без ограничений в выходные.

До этого губернатор сообщил, что с 1 марта 2026 года в регионе хотят ввести ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

