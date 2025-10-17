На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Вологодской области алкомаркеты переформатируют в продуктовые

Филимонов: алкомаркеты переформатируют в продуктовые в Вологодской области
true
true
true
close
Анна Громова/«Газета.Ru»

Алкомаркеты федеральных сетей переформатируют в Вологодской области в продуктовые магазины. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов на оперативном совещании областного правительства, передает ТАСС.

«С крупными сетями мы сейчас уже подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договоренности относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетями продуктовых магазинов «У дома». Уже есть согласованный логотип, ребрендинг», — сказал он.

По его словам, первый магазин этой сети должен появиться в Вологде на следующей неделе. Остальные магазины намерены «обновить, переформатировать к концу декабря».

В магазинах «У дома» алкоголь составит не более 20% от общей товарной массы на полках. Торговать им можно будет только с 12 до 14 часов по будням и без ограничений в выходные.

До этого губернатор сообщил, что с 1 марта 2026 года в регионе хотят ввести ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

Ранее были названы главные проблемы пустеющих малых городов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами