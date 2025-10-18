На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Употребление алкоголя выросло в Вологодской области, несмотря на «полусухой закон»

В Вологодской области употребление алкоголя растет с начала года
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Употребление алкоголя в Вологодской области с января выросло, несмотря на ограничительные меры властей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Федстат.

В январе на душу населения показатель употребления чистого спирта составил 7,7 л, в феврале и марте – 9,31 л, в апреле – 9,78 л, в мае – 9,58 л, в июне – 9,4 л, в июле – 9,48 л, в августе – 9,56 л и в сентябре – 9,65 л. При этом в соседних регионах потребление алкоголя снижается, отмечает газета.

Губернатор региона Георгий Филимонов, комментируя статистические данные, призвал «не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики».

По его словам, статистика не учитывает все данные.

«Если у кого-то что-то не получается и кому-то не хочется признавать наши успехи — завидуйте молча», — написал Филимонов.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области начал действовать закон, по которому продавать алкоголь в регионе разрешено только в определенное время: в будние дни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни, а также во время новогодних каникул — с 8:00 до 23:00. Данные ограничения не действуют для ресторанов: они продают алкоголь в соответствии со своим режимом работы.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области алкомаркеты переформатируют в продуктовые.

