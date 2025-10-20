56-летний россиянин скончался во время секса с молодой женщиной

В Санкт-Петербурге на пятьдесят седьмом году ушел из жизни житель одной из квартир на проспекте Науки. Смерть произошла во время полового акта с молодой партнершей, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Любовь происходила этим утром: в какой-то момент он попросил минуту отдыха — резко почувствовал себя плохо. Девушка поняла, что нужно вызывать скорую», – передает Telegram-канал.

Как отмечается, прибывшая на место ЧП бригада скорой медицинской помощи не смогла спасти мужчину. Медикам оставалось лишь констатирован смерть лежащего в кровати пациента. Вероятная причина гибели — остановка сердца.

В сентябре ученые опубликовали исследование, которое показало, что за сексуальное возбуждение у мужчин отвечает спинной мозг. Ранее считалось, что за интимную функцию в мужском организме ответственен головной мозг, оказалось, что это не так. Эксперименты показали, что нейроны Gal⁺ не только инициируют эякуляцию, но и учитывают контекст: если эякуляция уже произошла, повторная стимуляция этих клеток не вызывает реакции. Это свидетельствует о том, что спинной мозг «осознает» внутреннее состояние организма во время секса и влияет на так называемый рефрактерный период.

