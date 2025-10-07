проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила потерю интереса молодежи к сексу

Психолог Куликова: зумеры потеряли интерес к сексу из-за трех причин

true
true
true
close
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Многие исследования демонстрируют, что молодое поколение менее заинтересовано в сексе, чем более старшие. У этого есть три причины, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

«Современная сексуальная революция заключается в том, что для поколения зумеров нет ничего дискомфортного в отсутствии романтических и сексуальных отношений. Тому может быть несколько объяснений. Во-первых, смещение отношения к одиночеству. Какое-то время назад холостяк или особенно холостячка вызывали много вопросов, а жизнь без второй половинки многие осуждали. Сейчас это осознанный выбор, с полной свободой и сохранением ресурса. Если встречается одинокая и успешная женщина — это признак силы, а значит, уважения окружающих», – объяснил психолог.

Во-вторых, по словам Куликовой, жизнь для себя в представлении молодежи имеет много преимуществ, например, отсутствие обязательств, ответственности и заботы о ком-либо, с наличием единоличного бюджета, времени и реализацией своих собственных потребностей и желаний.

«В-третьих, стоит упомянуть психологический аспект, который касается с одной стороны инфантилизма, с другой стороны высокого уровня тревоги и снижения устойчивости к стресс-факторам. При наличии тревожности и низкой стрессоустойчивости исчезает желание к сексуальным контактам. Построение и удержание отношений — это очень трудоемкий и стрессовый процесс. Зуммеры нашли компенсацию отношениям в карьерной самореализации или бусте своих личных навыков, заботы о себе и ЗОЖ-сферах, например в беговых марафонах, non-alcoholiс вечеринках и т.д.», — рассказала психолог.

Ранее были названы три прикладных направления реализации нобелевского открытия по медицине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами