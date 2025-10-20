Гидрометцентр: ночью в Подмосковье ожидаются туман и дожди

В ночь на вторник в Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Гидрометцентре РФ.

По словам собеседника агентства, сложные метеоусловия в столичном регионе ожидаются с 21:00 часов мск 20 октября до 09:00 часов мск 21 октября.

«В отдельных районах ожидается туман, погодный уровень — желтый», — поделился он.

20 октября ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве и Московской области на сегодняшний день соответствует октябрьской.

Как рассказал заведующий терапевтическим отделением клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу, врач-ревматолог Тимур Юсупов, при повышенной влажности и перепадах атмосферного давления пациенты чаще жалуются на усиление симптомов заболеваний, в первую очередь хронических воспалительных и дегенеративных.

Ранее стало известно, в какие регионы России зима пришла раньше срока.