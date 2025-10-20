На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Позднякова: погода в Москве и Подмосковье соответствует октябрю
Владимир Астапкович/РИА Новости

Погода в Москве и Московской области на сегодняшний день соответствует октябрьской. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. На текущей неделе, по ее словам, будет преобладать облачная погода и небольшие дожди.

К слову, как рассказал заведующий терапевтическим отделением клиники «Будь здоров» на Сущевском Валу, врач-ревматолог Тимур Юсупов, при повышенной влажности и перепадах атмосферного давления пациенты чаще жалуются на усиление симптомов заболеваний, в первую очередь хронических воспалительных и дегенеративных.

«В дневные часы практически до конца рабочей недели будет до +8, а в ночные до +2, +5. Это чуть выше климатической нормы», — сказала Позднякова.

Она добавила, что ветер ожидается с северо-восточного направления, а атмосферное давление к середине недели повысится.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что период комфортных температур в России завершился — тепло больше не прогнозируется даже в южных регионах страны.

Ранее стало известно, в какие регионы России зима пришла раньше срока.

