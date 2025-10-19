На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Часть города Березники в Пермском крае осталась без света

В Пермском крае часть города Березники осталась без света и воды из-за пожара
МЧС Республики Саха (Якутия)

В Березниках, втором по величине городе Пермского края, случилось возгорание на электроподстанции. Об этом пишет «Интерфакс»
Пожар на подстанции Быгель.

Часть города осталась без света и воды. Выехал на место. Буду информировать по ситуации», — написал Казаченко.

Представители пресс-службы регионального управления МЧС уточнили для СМИ, что очагом возгорания стало масло внутри подстанции. К счастью, инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Открытое горение было ликвидировано в 19:20 (17:20 по московскому времени). В настоящее время выясняются общая площадь пожара, а также обстоятельства и причины, приведшие к его возникновению.

Березники – значимый промышленный центр Пермского края с населением, превышающим 147,3 тысячи человек на начало 2024 года. В городе сосредоточены предприятия химической промышленности, включая филиал «АВИСМА» корпорации ВСМПО-АВИСМА, ПАО «Уралкалий», филиал ОХК «Уралхим» - «Азот», «Сода Хлорат», «Березниковский содовый завод» и другие. Город имеет статус города краевого значения.

Ранее метро Киева частично осталось без света.

