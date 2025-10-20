На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ничего не поменяет»: глава СПЧ – о снижении планки ответственности за терроризм до 14 лет

Глава СПЧ: силовики должны еженедельно проводить профилактику терроризма в школах
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, по которому возрастная планка ответственности за диверсионные преступления может снизиться до 14 лет. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в разговоре с «Газетой.Ru» счел законопроект неэффективным, поскольку 14-летние уже могли нести ответственность за особо тяжкие преступления.

«Этот законопроект принципиально ничего не меняет, поскольку, как известно, уголовная ответственность наступает с 14 лет по очень широкому кругу статей Уголовного кодекса, начиная с особо тяжких: список очень широк. Добавление туда статьи за диверсию принципиально ничего не меняет для молодых людей. Я считаю очень важным [проведение] профилактической работы. Необходимо как можно больше разъяснять в школах молодым людям: те действия, на которые их разводят в социальных сетях или по телефону, это уголовно наказуемое преступление», — считает глава СПЧ.

Фадеев отметил, что вербовщики и мошенники достигли серьезных результатов в технике манипуляций сознанием.

«В любом случае, это очень серьезно — рассказывать о последствиях, о способах манипуляции. Манипулирование достигло каких-то высот — и люди умные, немолодые, небедные, и то мошенникам деньги отдают. И здесь также с детьми, с подростками надо работать, это должно стать регулярным. Надо, чтобы каждую неделю напоминали детям. Пусть [в школы] приходят прокуроры, представители МВД и рассказывают обо всем. Мне кажется, сейчас статью примут, если примут, но только большинство подростков об этом не узнает. Они новостные сети не читают и программу «Время» не смотрят. Нужна разъяснительная регулярная разъяснительная работа. И она, я уверен, даст эффект», — сказал Фадеев.

До этого в Госдуму внесли законопроект, по которому планка возраста ответственности за диверсионные преступления может быть снижена до 14 лет. В Думе рассмотрят еще один законопроект о пожизненном наказании для людей, которые вовлекает несовершеннолетних в террористическую деятельность.

Ранее в СПЧ заявили, что воспитанным детям не грозит срок за терроризм.

