«Мы воюющая страна»: в СПЧ поддержали снижение возраста ответственности за терроризм до 14 лет

В Госдуму внесли законопроект, по которому возрастная планка ответственности за диверсионные преступления может снизиться до 14 лет. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов считает данную меру разумной, он поддержал законопроект в разговоре с «Газетой.Ru».

«Преступления террористической направленности молодеют — количество их растет. И как раз тот факт, что у нас отсутствует уголовная ответственность, является одним из условий, который формирует чувство безнаказанности у молодежи. Поэтому, это необходимая мера на сегодняшний момент, учитывая, что мы воюющая страна и наши враги используют несовершеннолетних. К сожалению, это та реальность, которую мы должны принимать», — подчеркнул правозащитник.

По мнению Кабанова, родители, которые добросовестно воспитывают своих детей, могут не переживать за их вовлечение в диверсионную деятельность.

«Я разговаривал с родителями детей, которые попали в подобную ситуацию. Мы выяснили, что в основном это родители, которые просто не занимаются воспитанием своих детей. За детьми надо следить — с детьми надо работать. Во всяком случае, детям надо объяснять: что есть хорошо и что есть плохо. [Родителям, которые] ответственно подходят к воспитанию, чаще всего это не грозит», — сказал он.

До этого в Госдуму внесли законопроект, по которому планка возраста ответственности за диверсионные преступления может быть снижена до 14 лет. В Думе рассмотрят еще один законопроект о пожизненном наказании для людей, которые вовлекает несовершеннолетних в террористическую деятельность.

