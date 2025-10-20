В МЧС РФ ответили на слухи о возгорании на заводе в Оренбурге

МЧС РФ опровергло сообщения о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге

Распространившаяся в социальных сетях информация о том, что на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге якобы произошел пожар, не соответствует действительности. Об этом заявили в МЧС РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что никаких возгораний на территории предприятия зафиксировано не было.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на данный момент не направлялись», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что несколько специалистов МЧС выезжали на место. Но их направили только для проверки поступившей информации.

В ночь на 19 октября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленное предприятие в Оренбурге. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что в результате ударов была частично повреждена инфраструктура газоперерабатывающего завода в административном центре региона. Один из цехов оказался охвачен огнем, на место происшествия выезжали сотрудники всех местных экстренных служб. Никаких сведений о пострадавших не поступало, подчеркнул Солнцев.

