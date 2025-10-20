На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МЧС РФ ответили на слухи о возгорании на заводе в Оренбурге

МЧС РФ опровергло сообщения о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Распространившаяся в социальных сетях информация о том, что на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге якобы произошел пожар, не соответствует действительности. Об этом заявили в МЧС РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что никаких возгораний на территории предприятия зафиксировано не было.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на данный момент не направлялись», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что несколько специалистов МЧС выезжали на место. Но их направили только для проверки поступившей информации.

В ночь на 19 октября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленное предприятие в Оренбурге. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал, что в результате ударов была частично повреждена инфраструктура газоперерабатывающего завода в административном центре региона. Один из цехов оказался охвачен огнем, на место происшествия выезжали сотрудники всех местных экстренных служб. Никаких сведений о пострадавших не поступало, подчеркнул Солнцев.

Ранее в Московской области произошел пожар на предприятии по производству автомобильных масел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами