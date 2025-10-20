Психолог раскрыла, является ли шопоголизм зависимостью

Шопоголизм с нейробиологической точки зрения является поведенческой зависимостью, поскольку механизм его формирования похож на механизм химических зависимостей, таких как алкоголизм и наркомания. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

К слову, финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева в интервью газете «Известия» раскрыла правила экономного шопинга без ущерба качеству. Ключевым элементом рациональных покупок, по ее словам, является грамотное планирование.

«Когда мы делаем что-то приятное (едим, общаемся, покупаем желаемую вещь), выделяется дофамин — нейромедиатор, вызывающий чувство удовольствия и предвкушения. Со временем мозг привыкает к этому уровню стимуляции и требует его снова и снова», — объяснила Кардиакос.

Она добавила, что при шопоголизме активность мозгового «центра контроля» снижается, поэтому способность контролировать импульсивные порывы к покупкам, взвешивать «за» и «против» получается плохо.

Согласно опросу, проведенному аналитиками A2:Research, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru», более трети (36%) опрошенных россиян старше 55 лет тратят на онлайн-заказы 5-10 тыс. рублей в месяц. 21% респондентов в той или иной степени считают себя шопоголиками.

Ранее россиянам назвали способ борьбы с шопоголизмом.