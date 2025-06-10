Российские предпенсионеры признались в шопоголизме

Более трети (36%) опрошенных россиян старше 55 лет тратят на онлайн-заказы 5–10 тыс. рублей в месяц. 21% опрошенных в той или иной степени считают себя шопоголиками. Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками A2:Research (есть у «Газеты.Ru»).

17% рассказали, что расходуют на такие товары от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а 23% пользователей –– 2–5 тыс. рублей. Четверть респондентов (26%) покупают в интернете как минимум один раз в неделю. 35% пользователей отметили, что приобретают товары в интернете несколько раз в месяц, еще 34% опрошенных –– один раз в пару месяцев или реже. 5% респондентов признались, что делают онлайн-покупки очень часто, минимум несколько раз в неделю.

Из признающихся в шопоголизме россиян 5,3% пользователей отметили, что маркетплейсы с помощью скидок приучили их к ненужным онлайн-покупкам, а 15,3% часто покупают в сети больше, чем планировали.

9% респондентов рассказали, что часто совершают импульсивные покупки в сети. При виде скидок они покупают товар, даже если не планировали расходы. Еще 21,4% пользователей старшего возраста признались, что не могут устоять перед заманчивыми акциями и распродажами в сети. 27,6% отметили, что совершают спонтанные покупки, но редко.

35% опрошенных считают маркетплейсы полноценной заменой телемагазинам. По их мнению, онлайн-площадки также предлагают товары с нереалистичными скидками. Еще 7% отметили, что и «магазины на диване», и маркетплейсы занимаются недобросовестной конкуренцией с обычными магазинами.

При этом чаще всего заказы в сети приносят пользователям старшего возраста радость. Такой вариант выбрали 36% опрошенных. Еще 21% респондентов испытывают чувство азарта. По их мнению, онлайн-шопинг похож на игру, в которой нужно успеть приобрести товар по выгодной цене. Столько же опрошенных признались, что покупки со скидками приносят им наслаждение. 12% испытывают вину, так как не могут удержаться от спонтанных покупок.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян.

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