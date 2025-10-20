На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восьмиклассник сорвал уроки в екатеринбургской гимназии, разлив едкую жидкость

В Екатеринбурге школьник сорвал уроки, разлив в помещении едкую жидкость. Об этом стало известно Ura.ru.

ЧП произошло утром 20 октября в гимназии №108 на Академической улице. Ученик 8-го класса распылил пранк-спрей с резким запахом, в результате нескольким детям стало плохо, а одной из школьник потребовалась медицинская помощь. На место вызвали скорую и полицию

«Было принято решение о прекращении образовательного процесса», — пояснили в администрации города.

Большинство школьников отправили домой, детей, которые остаются на продленку, разместили во втором корпусе учреждения. Как ожидается, 21 октября занятия пройдут в обычном режиме.

До этого у ученика московской школы задымился телефон. Директор образовательного учреждения Александр Сурков в беседе с «Газетой.Ru» информацию об эвакуации не подтвердил. Он рассказал, что инцидент произошел на уроке музыки. Сотрудники школы оперативно отреагировали на случившееся, после чего занятия продолжились.

Ранее в Москве оштрафовали охранников школы, в которую девочка принесла гранату.

