Восьмиклассник сорвал уроки в екатеринбургской гимназии, разлив едкую жидкость

В Екатеринбурге школьник сорвал уроки, разлив в помещении едкую жидкость. Об этом стало известно Ura.ru.

ЧП произошло утром 20 октября в гимназии №108 на Академической улице. Ученик 8-го класса распылил пранк-спрей с резким запахом, в результате нескольким детям стало плохо, а одной из школьник потребовалась медицинская помощь. На место вызвали скорую и полицию

«Было принято решение о прекращении образовательного процесса», — пояснили в администрации города.

Большинство школьников отправили домой, детей, которые остаются на продленку, разместили во втором корпусе учреждения. Как ожидается, 21 октября занятия пройдут в обычном режиме.

