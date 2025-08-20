В Москве оштрафовали охранников школы, в которую девочка принесла гранату

Арбитражный суд Москвы оштрафовал частное охранное предприятие, сотрудники которого пропустили в столичную школу девочку с учебной гранатой. Об этом сообщает «Москва FM» в Telegram-канале.

По информации издания, девочка нашла во время прогулки в Битцевском парке имитационную ручную гранату, которую сначала забрала домой, а затем принесла в школу. Металлодетектор при этом на учебный боеприпас не сработал. На одной из перемен ученица испытала гранату, бросив ее в лестничный пролет. Произошло задымление, школу эвакуировали.

По итогам прокурорской проверки частное охранное предприятие, которое обеспечивало безопасность детей, оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге оштрафовали школу за драку учеников, в которой одному из них сломали нос.