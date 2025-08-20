На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве оштрафовали охранников школы, в которую девочка принесла гранату

В Москве охрана школы, куда девочка пронесла гранату, заплатит штраф
true
true
true
close
Shutterstock

Арбитражный суд Москвы оштрафовал частное охранное предприятие, сотрудники которого пропустили в столичную школу девочку с учебной гранатой. Об этом сообщает «Москва FM» в Telegram-канале.

По информации издания, девочка нашла во время прогулки в Битцевском парке имитационную ручную гранату, которую сначала забрала домой, а затем принесла в школу. Металлодетектор при этом на учебный боеприпас не сработал. На одной из перемен ученица испытала гранату, бросив ее в лестничный пролет. Произошло задымление, школу эвакуировали.

По итогам прокурорской проверки частное охранное предприятие, которое обеспечивало безопасность детей, оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге оштрафовали школу за драку учеников, в которой одному из них сломали нос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами