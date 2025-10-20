Ветврач рассказал, нужно ли делать прививку питомцам, если они не выходят на улицу

Ветврач Шеляков: питомцев нужно прививать, даже если они не выходят на улицу

Кошкам и собакам необходимо проводить вакцинацию даже в том случае, если они живут дома и не выходят на улицу, это защитит их от опасных инфекций, которые могут попасть в дом с обувью, одеждой или предметами с улицы. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, прививки нужно делать питомцам с раннего возраста.

«Первая вакцинация проводится, когда щенку или котенку исполняется около трех месяцев. Сначала делают первичный комплекс прививок, затем через три-четыре недели — повторную. В дальнейшем вакцинацию повторяют раз в год, чтобы поддерживать иммунитет на высоком уровне», — уточнил Шеляков.

Эксперт уточнил, что многие вакцины являются комплексными, поэтому обеспечивают защиту сразу от нескольких заболеваний. Он добавил, что эффективность отечественных и импортных препаратов сопоставима.

Ученый в области ветеринарии, профессор кафедры инфекционных и незаразных болезней Уральского ГАУ, академик РАН Ирина Донник до этого говорила, что домашним животным нужно регулярно делать прививки, чтобы обезопасить их и себя от болезней.

