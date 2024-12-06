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Ветеринар напомнила о важности вакцинации домашних питомцев

Ветеринар Донник: собакам обязательно нужно делать прививки от бешенства

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Depositphotos

Домашним животным нужно регулярно делать прививки, чтобы обезопасить их и себя от болезней. Об этом рассказала ученый в области ветеринарии, профессор кафедры инфекционных и незаразных болезней Уральского ГАУ, академик РАН Ирина Донник, передает Pravda.Ru.

«Кошек вообще прививают от панлейкопении — это типа чумки у кошек. Но с кошками меньше проблем. Там, главное, их обрабатывать на антигельминты и от блох. А собак 100% нужно от бешенства прививать. Особенно в частном секторе. Кошек обязательно от панлейкопении. Но она только в молодом возрасте», — сказала специалист.

Она также советует регулярно обрабатывать кошек антигельминтными препаратами и средствами от блох. Донник также советует делать комплексные вакцины от лептоспироза, потому что в некоторых регионах России произошло распространение этой болезни. По ее словам, владельцам нужно ознакомиться с обязательным календарем прививок для питомцев, чтобы позаботиться об их здоровье.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщала, что в Подмосковье с начала 2024 года более 11,3 тыс. собак привили комплексной вакциной «Мультикан-8». В ведомстве отметили, что комплексная вакцина помогает собакам выработать иммунитет от чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства.

Ранее ученые выяснили, когда собаки стали лучшими друзьями человека.

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