Несколько портов на Украине прекратили работу из-за повреждения инфраструктуры

На Украине ряд портов перестали принимать суда из-за повреждения инфраструктуры
РИА «Новости»

Несколько портов на Украине временно остановили работу в связи с повреждением объектов и помещений припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Сейчас ряд портов не принимают суда, они рассредоточены по сети, поедут по готовности», — говорится в сообщении.

При этом министр не стал уточнять, о каких портах идет речь.

В ночь на 20 октября издание SHOT писало о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Сообщения о взрывах также поступили из Днепропетровской и Черниговской областей.

Удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года. Как заявлялось, удары направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркивал, что российская армия не атакует жилые дома и социальную инфраструктуру.

Ранее российские военные ударили по транспортной инфраструктуре Украины.

Новости Украины
