Маньяк-кукольник Москвин написал мемуары

Нижегородский маньяк Анатолий Москвин, делавший кукол из тел детей, находясь в психбольнице, написал книгу-мемуары. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, в книге мужчина подробно описал, как выкапывал маленьких девочек из могил. Журналисты отметили, что врачи психиатрической больницы №2 в Нижнем Новгороде разрешили мужчине писать рукописи книги и предоставили для этого все необходимое.

На психиатрическое лечение Москвин попал с диагнозом параноидальная шизофрения.

Несмотря на длительную терапию, по информации авторов поста, Москвин продолжает оправдывать свою неконтролируемую симпатию к маленьким девочкам, а также любовь к кладбищам и могилам. Маньяк рассказал, что мечтает вновь воссоединиться с телами выкопанных кукол-«дочек». Свое нездоровое увлечение преступник называет «приключением».

Мужчина мумифицировал тела детей и жил с ними в квартире. С некоторыми «куклами» он спал в одной кровати. Близкие друзья и родители Москвина думали, что это просто «жуткие игрушки».

Москвина задержали в 2011 году по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. В ходе обыска в его квартире и гараже были обнаружены 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Мужчина наряжал их, разговаривал с ними и устраивал «праздники». Его признали недееспособным и поместили в психиатрическую больницу.

В октябре 2025-го стало известно, что состояние нижегородца за 13 лет пребывания в диспансере существенно ухудшилось. Сейчас он с трудом может передвигаться, плохо видит и плохо разговаривает. По информации Telegram-канала Shot, родственники Москвина подготовили документы для передачи в суд с тем, чтобы забрать его под свою опеку на амбулаторное лечение.

Ранее маньяк-кукольник Москвин дал свое первое интервью.