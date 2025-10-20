На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маньяк-кукольник Москвин дал свое первое интервью

SHOT опубликовал первое интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Анатолий Москвин, делавший кукол из тел детей, заявил в интервью соседу по психиатрической больнице, что «споткнулся по жизни», потому что очень хотел иметь дочь. Видео с откровениями преступника опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, интервью сняли около года назад. На видео Москвин сидел на кровати и рассказывал, что выкапывал девочек, надеясь их «оживить». Он также сообщил, что рассчитывает вскоре выйти из психиатрической больницы и перейти в интернат, откуда его якобы будут забирать родственники. Мужчина утверждал, что в Нижнем Новгороде остаются люди, подобные ему, которых он называл сатанистами (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и ведьмами, выкапывающими из могил детей.

SHOT отметил, что после съемки видео здоровье Москвина значительно ухудшилось: он почти не ходит и плохо говорит. Сам он рассчитывает, что из интерната его заберет «невеста», на которую, по его словам, после задержания была переписана его квартира. При этом неизвестно, существует ли эта женщина на самом деле.

Москвина задержали в 2011 году по подозрению в надругательстве над телами умерших и местами их захоронений. В ходе обыска в его квартире и гараже были обнаружены 23 мумифицированных тела молодых женщин и девочек. Мужчина наряжал их, разговаривал с ними и устраивал «праздники». Его признали недееспособным и поместили в психиатрическую больницу.

В октябре 2025-го стало известно, что состояние нижегородца за 13 лет пребывания в диспансере существенно ухудшилось. Сейчас он с трудом может передвигаться, плохо видит и плохо разговаривает. По информации Telegram-канала SHOT, родственники Москвина подготовили документы для передачи в суд с тем, чтобы забрать его под свою опеку на амбулаторное лечение.

Ранее «Битцевский маньяк» признался еще в 11 эпизодах.

