Россиянам рассказали, какое наказание может грозить за поцелуи в офисе

Специалист Митрофанова: за поцелуи в офисе может грозить наказание
Shutterstock

Сотрудникам могут грозить дисциплинарные меры наказания за поцелуи и романтические встречи на рабочем месте. Об этом «Москве 24» рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

По ее словам, такие последствия наступят в случае, если в локальных актах указано, что работники не могут заниматься личными делами во время рабочего процесса. При этом эксперт уточнила, что работодатель не может запретить заводить служебные романы, применять дисциплинарные меры или увольнять на этом основании.

«Если ограничение на личные отношения между сотрудниками прописано в локальных нормативных актах организации, оно не будет подлежать применению, так как это, согласно статье о регулировании трудовых отношений (9 ТК РФ), нарушает права людей на семейную и личную жизнь», — пояснила Митрофанова.

Она добавила, что руководство может прописать в документах правила, направленные на предотвращение конфликта интересов, например, запретить находящимся в отношениях или браке сотрудникам работать в прямом подчинении друг у друга.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова до этого говорила, что намеренно приводить в резюме ложную информацию категорически нельзя, намного разумнее будет указать, что человек готов быстро освоить нужный навык, пройти обучение. А вранье в резюме чаще всего приводит к тому, что специалист увольняется сам еще на этапе испытательного срока.

Ранее россияне поймали коллег на использовании ИИ.

