Россияне поймали коллег на использовании ИИ

Почти 10% опрошенным россиянам коллеги часто отвечают по работе с помощью ИИ

Более половины опрошенных россиян (63%) хотя бы раз замечали, что коллега использует искусственный интеллект для ответов на сообщения без их ведома. 7% сталкиваются с этим часто, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» (есть у «Газеты.Ru»).

27% замечают использование ИИ на работе время от времени, 29% — редко.

При этом большинство респондентов говорят, что отличают ИИ-сообщения от тех, что написал человек (84%), а треть из них делают это легко.

По словам россиян, нейротекст выдают:

— «идеальный» стиль и шаблонные формулировки (50%);

— отсутствие эмоциональной окраски или юмора (34%);

— неестественно правильная структура (33%);

— нетипичные для коллег слова и выражения (25%);

— правильная пунктуация (21%);

— ошибки, которые вряд ли бы сделал человек (17%).

Почти половина опрошенных не доверяют сообщениям, подготовленным с помощью ИИ, почти четверть часто сомневаются и проверяют все. Еще 21% в целом доверяют, но перепроверяют детали.

«Искусственный интеллект в корпоративных чатах становится невидимым ассистентом: он облегчает рутинные задачи, но не должен вытеснять индивидуальность. Сейчас главное — не просто использовать нейросети, а делать это уместно, чтобы технологии помогали, а не заменяли личное общение. В эпоху ИИ люди по-прежнему ценят искренность и конфиденциальность», — отметил руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк в Контуре» Павел Скрипниченко.

По его словам, в этом случае работник всегда сохраняет контроль над своими данными и коммуникациями, а ИИ лишь помогает автоматизировать рутину.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее стало известно, что российские работодатели считают умение использовать ИИ важным современным навыком.