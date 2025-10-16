Эксперт: вранье в резюме приводит к увольнению и испорченной репутации

Намеренно приводить в резюме ложную информацию категорически нельзя, намного разумнее будет указать, что человек готов быстро освоить нужный навык, пройти обучение. А враньё в резюме чаще всего приводит к тому, что специалист увольняется сам ещё на этапе испытательного срока, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По словам эксперта, чаще всего россияне врут в резюме о профессиональных навыках – с этим сталкивались 56% работодателей, а также об обязанностях на предыдущей работе (41%) и опыте (39%).

«Выявить нестыковки в резюме эйчарам несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций, запросы выписки из трудовой книжки», — подчеркнула эксперт.

В целом, по её словам, каждый пятый эйчар сталкивался с враньем в резюме, ещё 17% отмечали, что соискатели преувеличивали уровень владения ПО, а 14% - уровень владения иностранным языком. По этим причинам порядка 7% россиян приходилось быть уволенными на испытательном сроке, подчеркнула Голованова. Она подчеркнула, что это ещё не самое страшное следствие вранья в резюме – оно может испортить деловую репутацию, привести к потере доверия на рынке труда.

«Если каких-то навыков не хватает, более эффективной стратегией будет честно указать свою готовность к быстрому обучению и профессиональному развитию»,— заключила специалист.

Напомним, до этого исследователи выяснили, что более 60% представителей российского бизнеса в последнее время сталкивались с недостоверной информацией со стороны соискателей. Наиболее распространённой формой искажения информации является приукрашивание профессионального опыта. Кандидаты часто указывают неверные данные о возрасте, образовании, скрывают причины увольнений, частую смену работы и периоды безработицы.

Ранее россиян призвали не обновлять резюме и откликаться на вакансии просто так.