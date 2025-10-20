На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна причина пожара с четырьмя погибшими в Новосибирске

МВД: в Новосибирске поджог стал причиной пожара в многоквартирном доме
true
true
true
close
Vadim Axel/Shutterstock/FOTODOM

Поджог стал причиной пожара в деревянном многоквартирном доме в Новосибирске, в результате которого погибли четыре человека. Об этом на оперативном совещании в облправительстве сообщил замначальника государственного управления МВД по Новосибирской области Константин Гаврин, передает РИА Новости.

«Организован и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лица, совершившего поджог жилого дома в Ленинском районе», — заявил он.

По словам представителя ведомства, возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом. Специалисты организовали круглосуточную охрану места происшествия.

В ночь на 18 октября в Новосибирске произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме, расположенном в переулке имени Римского-Корсакова. Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, возгорание началось на втором этаже, после чего огонь распространился на площади 600 квадратных метров. В результате пожара в здании произошло частичное обрушение кровли.

По последним данным, нескольких жильцов доставили в больницу. Еще четырех человек — трех женщин и одного мужчину — спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что власти предоставят временное жилье пострадавшим при пожаре в Новосибирске.

