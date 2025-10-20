Пассажир самолета раскрыл подробности об аварийной посадке в Петербурге

Пассажир самолета сообщил об выкате за ВПП борта и аварийной посадке в Пулково

Пассажир самолета, совершившего аварийную посадку в Санкт-Петербурге, раскрыл подробности о ситуации на борту. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Мужчина рассказал, что уснул сразу, когда сел в самолет. Через некоторое время он проснулся и понял, что лайнер кружит над местом посадки. Ему сказали, что маневрирование продолжится еще столько же.

«Кружили мы вместо трех четыре часа и в итоге совершили аварийную посадку <...>. Мы аварийно сгруппировались, но, слава богу, удачно сели», — заявил он.

Пассажир отметил, что на борту была напряженная атмосфера и некоторые люди были в панике.

Инцидент произошел с самолетом Airbus A-320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшим рейс Санкт-Петербург — Баку. После взлета у воздушного судна возникли проблемы с уборкой шасси, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Перед аварийной посадкой самолет в течение некоторого времени кружил над городом, вырабатывая топливо для снижения взлетной массы. Все аварийно-спасательные службы были приведены в готовность заранее и оперативно направились к месту посадки после приземления лайнера.

По предварительным данным, пассажиры и члены экипажа не пострадали, однако самолет получил повреждения, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

