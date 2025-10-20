В Бурятии выросло число пострадавших от отравления

В Бурятии число пострадавших от отравления едой увеличилось до 89

Число пострадавших в результате отравления едой в Бурятии увеличилось до 89. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель председателя правительства республики, глава минздрава региона Евгения Лудупова.

«На 10:00 (5:00 мск) сегодня зарегистрировано 89 случаев, из них 11 сальмонеллеза, в том числе 49 детей. Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка в республиканскую инфекционную больницу — состояние всех пострадавших стабильное», — написала министр.

По ее словам, один человек находится в реанимации с положительной динамикой.

О вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стало известно утром 19 октября. Изначально сообщалось, что заболели 43 человека. Как рассказала министр здравоохранения региона, люди отравились несоответствующей требованиям качества готовой пищевой продукцией ООО «Восток». Производство базируется в Улан-Удэ, товары реализуются в магазинах сети «Николаевский». ТАСС писал, что после массового отравления продукцию этой компании убрали с полок в магазинах.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления в Бурятии стало японское блюдо.