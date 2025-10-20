МВД вновь объявило в розыск блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб

Блогер Сергей Косенко, который бросил в сугроб своего новорожденного сына, был переобъявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные из базы розыска МВД России.

«Косенко Сергей Сергеевич разыскивается по статье УК. Место рождения: Венгрия, г. Кечкемет. Дата рождения: 23.08.1987 г. Национальность: русский», — говорится в базе.

При этом в данных об особых приметах отмечается, что блогер переобъявлен в розыск «без меры пресечения».

В январе 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Вскоре глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

Ранее стало известно, что Косенко выплатил все долги перед налоговой.