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Суд оставил без изменений решение против блогера Косенко, который бросил младенца в сугроб

Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко не смог оспорить заочный арест
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sergey_kosenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда о заочном аресте блогера Сергея Косенко, объявленного в международный розыск по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом говорится в материалах дела, передает ТАСС.

«Постановление Басманного районного суда Москвы от 15 января 2025 года оставлено без изменений», — говорится в сообщении.

15 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Дело связано с видео, на котором блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

Ранее стало известно, что бросивший сына в сугроб блогер Косенко выплатил все долги перед налоговой.

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