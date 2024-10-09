Бросивший сына в сугроб блогер Косенко выплатил все долги перед налоговой

Блогер Сергей Косенко погасил перед налоговой долг более чем на 303 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Он уточнил, что задолженность погашена по данным на 8 октября.

В августе сообщалось, что Косенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. По информации канала, ФНС готова заблокировать счета продюсерского центра блогера. Долг центра, в свою очередь, составляет 3,1 млн рублей.

В январе блогер попал в поле зрения общественности из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее у российского актера из «Фантастических тварей» обнаружили долг.