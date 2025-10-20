В России могут увеличить размер не облагаемой налогом суммы подарков

В Госдуму внесут законопроект об увеличении не облагаемой налогом суммы подарков

Депутаты Государственной думы внесут в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает увеличение размера не облагаемой налогом суммы подарков и призов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы являются глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также первый заместитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Законопроектом предлагается учесть данное обстоятельство и увеличить определенную Налоговым кодексом предельную не облагаемую сумму освобождения по указанному основанию с 4 000 до 10 000 рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Уточняется, что речь идет о стоимости подарков, которые налогоплательщики получают от организаций или индивидуальных предпринимателей.

Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на соревнованиях и конкурсах, которые проводятся по решению властей, также предлагается освободить от налогообложения. Это касается и любых выигрышей, получаемых в ходе рекламных мероприятий.

Как заявил Гусев в беседе с агентством, порог в 4 тыс. руб. устарел и не соответствует реальной экономике. По его словам, необходимо повысить не облагаемую налогом сумму до 10 тыс. руб., чтобы учесть инфляцию и сделать налоговую систему справедливее по отношению к гражданам.

До этого нотариус Мария Корнилова рассказала, что некоторые подарки облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). По ее словам, полученные от друзей деньги и вещи сюда не относятся. Однако платить налог необходимо на недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы и цифровые права. Чтобы посчитать размер сбора, нужно умножить рыночную стоимость дара на налоговую ставку. А в случае с недвижимостью все зависит от ее кадастровой стоимости.

Ранее в Минфине России объяснили, почему Налоговый кодекс не может быть простым и понятным.