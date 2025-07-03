В Минфине объяснили, почему Налоговый кодекс не может быть простым и понятным

Замглавы Минфина Алексей Сазонов объяснил запутанность формулировок Налогового кодекса с многочисленными льготами и исключениями. Об этом пишет издание «Ведомости».

«Можно быстро упростить Налоговый кодекс, для этого нужно только начать с исключения отдельных преференций. Тогда все начнут платить стандартный НДС в 20%, налог на прибыль в 25% и НДПИ по полной ставке», – пояснил он.

По словам Сазонова, сейчас предприниматели предпочитают держать штат юристов, но не лишаться льгот.

Министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Минфин вместе с Минэкономразвития рассматривает возможность отмены части налоговых льгот. Министр добавил, что конкретные предложения по их пересмотру уже готовятся, однако пока не уточнил, какие отрасли они затронут.

Ранее Силуанов заявил, что бюджет России серьезно «штормит».