На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минфине объяснили, почему Налоговый кодекс не может быть простым и понятным

Замглавы Минфина Сазонов связал запутанность Налогового кодекса со льготами
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Минфина Алексей Сазонов объяснил запутанность формулировок Налогового кодекса с многочисленными льготами и исключениями. Об этом пишет издание «Ведомости».

«Можно быстро упростить Налоговый кодекс, для этого нужно только начать с исключения отдельных преференций. Тогда все начнут платить стандартный НДС в 20%, налог на прибыль в 25% и НДПИ по полной ставке», – пояснил он.

По словам Сазонова, сейчас предприниматели предпочитают держать штат юристов, но не лишаться льгот.

Министр финансов Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Минфин вместе с Минэкономразвития рассматривает возможность отмены части налоговых льгот. Министр добавил, что конкретные предложения по их пересмотру уже готовятся, однако пока не уточнил, какие отрасли они затронут.

Ранее Силуанов заявил, что бюджет России серьезно «штормит».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами