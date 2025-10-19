Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска ввели ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ульяновска (Баратаевка) временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).

19 октября в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 45 украинских беспилотников над территорией России. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Самарской областью (12) и Саратовской областью (11).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

