Временные ограничения ввели еще в двух российских аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин). Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

19 октября в 19:57 Кореняко сообщил, что ограничения были введены в аэропорту Тамбова (Донское).

В этот же день в Минобороны России заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 45 украинских беспилотников над территорией России. По данным ведомства, больше всего беспилотников сбили над Самарской областью (12) и Саратовской областью (11).

Незадолго до этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие. Он уточнил, что в результате удара дронов началось возгорание одного из цехов. По его словам, на устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. В настоящее время пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения.

Ранее над Белгородской областью сбили семь дронов ВСУ.