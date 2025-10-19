В Санкт-Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса

В Санкт-Петербурге столкнулись два автобуса, пострадали трое пассажиров

В Приморском районе Санкт-Петербурга столкнулись два рейсовых автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

По данным журналистов, трое пассажиров были госпитализированы. Авария произошла утром 19 октября у дома 128 по улице Савушкина. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

По словам очевидцев, водитель маршрута № 101 не успел затормозить и врезался в стоявший на остановке автобус маршрута № 120.

17 октября в Карелии произошла авария с автобусом, перевозившим бывших заключенных. По информации журналистов, транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка Ленинградской области. В результате ДТП травмы получили 10 человек, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

15 октября в Челябинской области легковая машина протаранила поворачивающую фуру. В результате транспортное средство первого участника ДТП смяло.

Ранее на МКАД большегруз влетел в автобус.