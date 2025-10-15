На видео попала Lada, которая лишилась крыши под фурой в Копейске

В Челябинской области Lada въехала под большегруз и попала на видео

В Копейске Челябинской области автомобиль Lada врезался в поворачивающую фуру. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Подслушано Копейск».

ДТП произошло поздно вечером 14 октября на проспекте Победы. В автомобиле ехали четыре человека, они остались живы. На кадрах с моментом ДТП видно, что тягач с полуприцепом притормозил и начал поворот налево. В этот момент в него сзади врезался ВАЗ-2114, который двигался на большой скорости. От удара крышу автомобиля смяло, кузов оказался расплющен.

На место происшествия прибыли оперативные службы, включая пожарных. Скорая помощь доставила пострадавших в больницу.

До этого на видео попал момент массового ДТП в Уфе, где китайский грузовик с отказавшими тормозами протаранил 11 автомобилей.

Ранее на МКАД большегруз влетел в автобус.