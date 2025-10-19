В Астрахани мальчик выволок лебедя из озера за шею

В Астрахани подросток тащил лебедя за шею, пока его друзья снимали это на видео

В Астрахани подросток выволок лебедя из озера за шею, пока его друзья снимали это на видео. Об этом пишет «Астрахань Online» в группе «Вконтакте».

Судя по видео, мальчик вытягивает лебедя за шею из воды, пока остальные снимают и смеются.

16 октября сообщалось, что житель Рыбинска изувечил своего питомца молотком и стал фигурантом дела. Волонтеры подобрали животное и оказали ему помощь, однако у избитого пса в итоге отказали задние лапы. Зоозащитники осветили ситуацию в социальных сетях.

После обращения горожанки в прокуратуру полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье).

До этого россиянин отрубил лапы кошке, пробравшейся в его голубятню. После этого живодер подкинул искалеченное животное во двор к его хозяйке. Кошку прооперировали благодаря помощи неравнодушных горожан. Они уже подали заявление в полицию.

Ранее в Северной Осетии неизвестный выстрелил в глаз собаке в присутствии детей.