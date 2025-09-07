На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Северной Осетии неизвестный выстрелил в глаз собаке в присутствии детей

Полиция ищет стрелка, покалечившего беззащитного пса в Северной Осетии
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash Gor»

Неизвестный выстрелил собаке в глаз в Северной Осетии. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошел на глазах у детей. По их словам, живодер проезжал мимо на велосипеде и открыл стрельбу из травматического пистолета. В этот момент животное мирно лежало на земле и не проявляло агрессии.

Мужчина попал в глаз собаке и скрылся с места преступления. Помощь пострадавшему животному оказали волонтеры. Полиция уже разыскивает стрелка.

До этого в Ангарске вынесли приговор живодеру, который сбросил собаку с четвертого этажа. Мужчина так разозлился на свою собаку по кличке Бэсси, взятую из приюта четыре года назад, что выбросил ее из окна. Животное упало на землю и получило несовместимые с жизнью травмы.

Соседи рассказали, что хозяин часто не пускал Бэсси домой и она была вынуждена ночевать на улице или в подъезде. Жильцы знали о тяжелой судьбе собаки и подкармливали ее. Однако мужчина так и не признал своей вины. За жестокое обращение с питомцем он получил 240 часов обязательных работ.

Ранее серийный живодер разбил собаке голову молотком на глазах у детей в российском парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами