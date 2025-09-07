В Северной Осетии неизвестный выстрелил в глаз собаке в присутствии детей

Неизвестный выстрелил собаке в глаз в Северной Осетии. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошел на глазах у детей. По их словам, живодер проезжал мимо на велосипеде и открыл стрельбу из травматического пистолета. В этот момент животное мирно лежало на земле и не проявляло агрессии.

Мужчина попал в глаз собаке и скрылся с места преступления. Помощь пострадавшему животному оказали волонтеры. Полиция уже разыскивает стрелка.

До этого в Ангарске вынесли приговор живодеру, который сбросил собаку с четвертого этажа. Мужчина так разозлился на свою собаку по кличке Бэсси, взятую из приюта четыре года назад, что выбросил ее из окна. Животное упало на землю и получило несовместимые с жизнью травмы.

Соседи рассказали, что хозяин часто не пускал Бэсси домой и она была вынуждена ночевать на улице или в подъезде. Жильцы знали о тяжелой судьбе собаки и подкармливали ее. Однако мужчина так и не признал своей вины. За жестокое обращение с питомцем он получил 240 часов обязательных работ.

Ранее серийный живодер разбил собаке голову молотком на глазах у детей в российском парке.