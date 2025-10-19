На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В туалете аэропорта Уфы девушка обнаружила снимавшего посетительниц мужчину

112: мужчина снимал на телефон девушек в женском туалете аэропорта Уфы
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

Девушка обнаружила съемку в женском туалете аэропорта Уфы. Об этом сообщает «112».

Как рассказала сама путешественница, она зашла в одну из кабинок и заметила из-под соседней телефон, который, предположительно ее снимал. Подумав, что ей показалось, пострадавшая вышла и стала наблюдать.

Когда в кабинку зашла другая девушка, телефон снова оказался в проеме между полом и стеной кабинки. На этот раз первая пострадавшая заметила, что посетительницу снимают.

Позже из кабинки вышел мужчина. Путешественница стала снимать его и обратилась в полицию. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов не стали ничего делать, так как незнакомец успел удалить все видео.

В Петербурге девушка снова обратилась в полицию. Вторая посетительница, по ее словам, писать заявление не стала.

До этого в туалете одной из краснодарских школ установили камеру. Устройство поместили в углу над дверью. Известно, что таким образом сотрудники школы якобы решили бороться с курением в помещении и уничтожением имущества.

Ранее сотрудник установил в туалетах больницы скрытые камеры и снял десятки тысяч человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами