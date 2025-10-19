В туалете аэропорта Уфы девушка обнаружила снимавшего посетительниц мужчину

Девушка обнаружила съемку в женском туалете аэропорта Уфы. Об этом сообщает «112».

Как рассказала сама путешественница, она зашла в одну из кабинок и заметила из-под соседней телефон, который, предположительно ее снимал. Подумав, что ей показалось, пострадавшая вышла и стала наблюдать.

Когда в кабинку зашла другая девушка, телефон снова оказался в проеме между полом и стеной кабинки. На этот раз первая пострадавшая заметила, что посетительницу снимают.

Позже из кабинки вышел мужчина. Путешественница стала снимать его и обратилась в полицию. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов не стали ничего делать, так как незнакомец успел удалить все видео.

В Петербурге девушка снова обратилась в полицию. Вторая посетительница, по ее словам, писать заявление не стала.

До этого в туалете одной из краснодарских школ установили камеру. Устройство поместили в углу над дверью. Известно, что таким образом сотрудники школы якобы решили бороться с курением в помещении и уничтожением имущества.

Ранее сотрудник установил в туалетах больницы скрытые камеры и снял десятки тысяч человек.