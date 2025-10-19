Плехановский университет оценил видео со скандальными танцами студентов

Российский экономический университет имени Плеханова опроверг информацию о вызывающих танцах студентов вуза, сообщив об информационной атаке на высшее учебное заведение. Слова представителей вуза приводит РИА Новости.

«Осуществляется информационная атака на Плехановский университет. Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа и средствах массовой информации, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию и не отражает актуальную молодежную политику университета», — говорится в сообщении.

Представители добавили, что главными принципами молодежной политики вуза являются формирование у студентов чувства гордости за Родину, уважение к традициям и репутации университета, а также почтение к истории и культуре страны.

Они подчеркнули, что видео и участие в нем студентов РЭУ имени Г.В.Плеханова является фейком.

На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, как группа студентов танцует коллективный номер эротического содержания. При этом в интернете появилась информация о том, что так проходило посвящение в первокурсники.

Похожий случай произошел в Белгороде. На посвящении в студенты первокурсников двух вузов устроили вечеринку для взрослых с эротическими конкурсами. Вечеринка была организована в клубе Under. Очевидцы сняли на видео ряд конкурсов, устроенных в этот вечер в заведении.

Ранее в школах Бишкека усилили меры безопасности из-за угроз украинца.