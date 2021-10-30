Белгородских первокурсников посвятили в студенты эротическими конкурсами

В Белгороде на посвящении в студенты первокурсников двух вузов устроили вечеринку для взрослых с эротическими конкурсами. Об этом сообщает издание «Подъем».

Согласно предварительным данным, на мероприятии были учащиеся Белгородского государственного национального исследовательского университета и Белгородского государственного технологического университета.

Вечеринка была организована в клубе Under. Очевидцы сняли на видео ряд конкурсов, устроенных в этот вечер в заведении.

Все мероприятия в клубе проводятся с возрастной маркировкой «старше 18 лет». Официально не подтверждено, что в посвящении участвовали студенты БелГУ и БГТУ.

Ранее сообщалось, что техникум в Липецкой области проверят после избиения студентки. Среди участниц драки были как совершеннолетние, так и несовершеннолетние девушки.