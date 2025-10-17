В школах Бишкека усилили меры безопасности

Сотрудники киргизской милиции усилили меры безопасности в школах Бишкека после угроз гражданина Украины. Об этом сообщает AKIpress.

В ГУВД Бишкека заявили, что угрожавшим оказался гражданин Украины 2005 года рождения Ярослав Овсюк. Ранее он был объявлен в международный розыск МВД РФ за телефонный терроризм.

В ведомстве рассказали, что школы были осмотрены, в них не нашли подозрительных предметов или угроз безопасности.

«Сотрудники милиции продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность учащихся и педагогов», — заявили в ГУВД.

17 октября школы Бишкека будут работать в дистанционном формате.

14 октября сообщалось, что в американском городе Торранс бывший студент напал с ножом на сотрудников школы и заявил о заложенных взрывных устройствах. Злоумышленника задержали на месте, но во время ареста он заявил, что разместил два самодельных взрывных устройства в районе пересечения 208-й улицы и Амапола Авеню. На место прибыли специалисты саперного отдела департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

Ранее российским школам дали алгоритмы действий при атаках беспилотников.