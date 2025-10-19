Майданов отметил важность поддержки института отцовства

День отца, который отмечается в России 19 октября, несет в себе много смыслов и крайне важен для страны. Об этом заявил первый зампред комитета по культуре Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов.

По его словам, праздник, учрежденный в 2021 году, стал важным событием в календаре страны. Он рассказал о значении этого дня и особенностях его проведения.

«Это не какой-то рядовой календарный день. Очень важен акцент государства на воссоздание института отца, демографии, ответственности отца, популяризации роли молодого отца в современное время», — отметил Майданов.

По его словам, идея праздника возникла в 2021 году на стратегической сессии «Единой России». Тогда он вместе с Анной Юрьевной Кузнецовой, ныне вице-спикером Госдумы, выступил с инициативой обратиться к президенту с предложением об учреждении Дня отца.

«Спасибо Владимиру Путину— он нас услышал, поддержал, и в 2021 году был учрежден этот новый, но очень важный и необходимый праздник», — сказал артист.

Майданов подчеркнул, что праздник призван подчеркнуть роль отцов в современном обществе.

«Конечно же, отец-герой — это пример для подражания, отец-защитник своей семьи и своего Отечества. Сегодня многие отцы на фронте, и многие из них там со своими сыновьями. Это сильнейший пример нашего времени», — добавил депутат.

Он напомнил, что в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи, праздник получил масштабное развитие.

«Я взял это в свои руки, и моя команда — «Территория первых», Центр продвижения культурно-патриотических проектов и инновационных программ — начала этот праздник делать во всероссийском масштабе», — рассказал Майданов.

Организаторы подготовили методические рекомендации для регионов, чтобы праздник проводился единообразно. Однако артист подчеркнул важность учета региональных особенностей.

Одним из ключевых мероприятий Дня отца стало награждение медалью «Отец-солдата», которую вручают отцам, воспитавшим героев — кавалеров орденов Мужества и Героев России.

«В прошлом году порядка 1,5 тыс. медалей было вручено, в этом году тоже немало, потому что действительно много отцов, у которых дети на фронте и совершают подвиги», — сообщил Майданов.

По его словам, в этот день проходят концерты с песнями и выступлениями творческих коллективов на семейные и отцовские темы. Особое внимание уделяется символическому действию — посадке династийных деревьев. В рамках праздника создаются парки или аллеи отцов, где отцы вместе с детьми высаживают деревья.