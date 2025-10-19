На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии выросло число случаев отравления готовой продукцией

Минздрав Бурятии: количество отравившихся в Улан-Удэ увеличилось до 49
Depositphotos

Число случаев отравления готовой продукцией ООО «Восток» в Республике Бурятия выросло до 49. Об этом в своем Telegram-канале написала министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

По ее словам, к текущему моменту специалисты лабораторно подтвердили 11 случаев заражения сальмонеллезом.

«40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка, один человек в реанимации в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в заявлении.

Лудупова добавила, что большинство пациентов находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой. Медики продолжают работать в усиленном режиме, помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме.

О вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стало известно утром 19 октября. Изначально сообщалось, что заболели 43 человека. Как рассказала министр здравоохранения региона, люди отравились несоответствующей требованиям качества готовой пищевой продукцией ООО «Восток». Производство базируется в Улан-Удэ, товары реализуются в магазинах сети «Николаевский». Журналисты ТАСС писали, что после массового отравления продукцию этой компании убрали с полок в магазинах.

Ранее журналисты выяснили, что причиной массового отравления в Бурятии стало японское блюдо.

