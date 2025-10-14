Петербургская школьница спалила кухню, пытаясь приготовить обед

В Петербурге 13-летняя девочка решила приготовить обед и устроила пожар. Об этом сообщает МЧС по городу.

Инцидент произошел 11 октября в квартире, расположенной в Московском районе. Девочка решила приготовить обед и оставила на плите кастрюлю с маслом без присмотра. Когда она вернулась и открыла крышку, произошло воспламенение — огонь «взметнулся» почти до потолка.

Однако школьница не растерялась в сложившейся ситуации. Она быстро вывела из квартиры пятилетнего брата и вызвала спасателей по номеру 112. Прибывшие сотрудники экстренных служб оперативно потушили возгорание.

До этого опасная игра российского школьника со свечками для торта едва не привела к трагедии. Чтобы ликвидировать пожар, на место ЧП выезжали 29 пожарных на семи спецмашинах.

Ранее россиянам рассказали, в каих случаях зарядка телефона может обернуться пожаром.