В российском жилом доме рухнул потолок, когда там находились люди

В Курганской области в жилом доме рухнул потолок, когда там находилась семья с ребенком. Об этом со ссылкой на главу администрации Петуховского округа Антона Волкова сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в двухэтажном доме №26 по улице Мира в городе Петухово. В одной из комнат обрушились межэтажные перекрытия. В этот момент в квартире находилась семья из трех человек — муж, жена и их сын.

В результате никто из жильцов не пострадал. Дом был признан аварийным еще в 2017 году и включен в региональную программу переселения на 2025-2026 годы. На момент инцидента в доме проживали только собственники одной квартиры, остальные помещения сдавались в аренду. Администрация округа оказала помощь в переселении жильцов.

