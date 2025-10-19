В Бурятии почти 40 человек подхватили норовирус в школе

В Бурятии у 39 человек в местной школе выявили норовирус

В Бурятии 39 человек обратились за помощью к медикам после отравления в местной школе. Об этом сообщает Тивиком News.

Инцидент произошел в ново-охонойском учебном заведении. По данным Telegram-канала, изначально на недомогание пожаловались 15 детей и шесть сотрудников, однако в последствии количество отправившихся существенно увеличилось.

После этого школьников временно перевели на дистанционное обучение. Сотрудники местного Роспотребнадзора инициировали проверку.

«Было установлено, что заболеваемость носит пищевой характер», – сообщается в публикации.

Во время необходимых мероприятий выяснилось, что источниками инфекции стали двое сотрудников, у которых выявили возбудитель.

До этого в Бурятии отравились более 40 человек. После этого Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на местном предприятии, где производилась опасная продукция. Предположительно, причиной отравления стали онигири.

Ранее в Калининграде закрыли кафе после вспышки кишечной инфекции у школьников.