В Башкирии водитель врезался в лошадь и спровоцировал ДТП

В Башкирии три человека не выжили в ДТП из-за лошади

В Башкирии выясняются обстоятельства аварии с участием лошади. Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на 143-м километре трассы Магнитогорск – Ира. По предварительным данным, 42-летний водитель на дороге врезался в лошадь, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo.

На кадрах с места инцидента заметно, что одной из машин смяло заднюю часть, вторая получила серьезные повреждения передней. На дороге также лежит животное.

В результате пострадали водитель Daewoo и два его пассажира, спасти их не смогли.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Приморье амурский тигр напал на машину. Когда хищник ел, его заметили люди и стали снимать на видео и светить фонариками ему в морду. Во время атаки никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье лошадь укусила посетительницу конного клуба после кормежки.