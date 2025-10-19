На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии водитель врезался в лошадь и спровоцировал ДТП

В Башкирии три человека не выжили в ДТП из-за лошади
true
true
true
close
Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии выясняются обстоятельства аварии с участием лошади. Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на 143-м километре трассы Магнитогорск – Ира. По предварительным данным, 42-летний водитель на дороге врезался в лошадь, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo.

На кадрах с места инцидента заметно, что одной из машин смяло заднюю часть, вторая получила серьезные повреждения передней. На дороге также лежит животное.
В результате пострадали водитель Daewoo и два его пассажира, спасти их не смогли.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Приморье амурский тигр напал на машину. Когда хищник ел, его заметили люди и стали снимать на видео и светить фонариками ему в морду. Во время атаки никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье лошадь укусила посетительницу конного клуба после кормежки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами