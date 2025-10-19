На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии машина протаранила стену жилого дома, один человек пострадал

В Башкирии водитель врезался в дом. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в городе Октябрьский, на улице 1-й проезд Свободы. По данным ГИБДД, мужчина за рулем машины марки Mercedes не справился с управлением и влетел в здание.

На кадрах с места аварии заметно, что транспортное средство протаранило ограждение и врезалось в здание, пробив стену. Судя по кадрам, машина получила серьезные повреждения.

Во время ДТП пострадала пассажирка иномарки, она получила ушибы.

«При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха обнаружен этанол 0,633», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинской области легковая машина протаранила поворачивающую фуру. В результате транспортное средство первого участника ДТП смяло.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми, и это попало на видео.

